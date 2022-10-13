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У західних областях України лунають вибухи: що відомо

Фото: У західних областях України лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 13 жовтня, у західних областях України пролунали вибухи. Влада заявляє про роботу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.

"Чернівецька область працює ППО", - йдеться у повідомленні.

До цього Запаранюк заявляв, що був зафіксовано проліт ракет. Всіх закликають залишатись у бомбосховищах.

В Тернополі місцеві жителі також повідомляють про вибухи.

"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - заявив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи було чутно у Рівненській та Волинській областях. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.

Оновлено 16:52

Козицький заявив, що росіяни влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.

"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - додав очільник ОВА.

Оновлено 17:06

Труш додав, що системи ППО спрацювали в Чортківському районі.

"На місце виїхали спеціалісти. Насліки повідомлю згодом", - йдеться у повідомлені.

Оновлено 17:51

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні.

"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід", - додали військові.

Нагадаємо, що вчора в Житомирській області ППО спрацювала на нерозпізнаний літальний апарат.

Також вчора ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю.

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