У західних областях України лунають вибухи: що відомо

У четвер, 13 жовтня, у західних областях України пролунали вибухи. Влада заявляє про роботу систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.
"Чернівецька область працює ППО", - йдеться у повідомленні.
До цього Запаранюк заявляв, що був зафіксовано проліт ракет. Всіх закликають залишатись у бомбосховищах.
В Тернополі місцеві жителі також повідомляють про вибухи.
"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - заявив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи було чутно у Рівненській та Волинській областях. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.
Козицький заявив, що росіяни влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.
"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - додав очільник ОВА.
Труш додав, що системи ППО спрацювали в Чортківському районі.
"На місце виїхали спеціалісти. Насліки повідомлю згодом", - йдеться у повідомлені.
Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні.
"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід", - додали військові.
Нагадаємо, що вчора в Житомирській області ППО спрацювала на нерозпізнаний літальний апарат.
Також вчора ЗСУ збили ворожу ціль у небі над Рівненською областю.
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