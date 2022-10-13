В западных областях Украины раздаются взрывы: что известно

В четверг, 13 октября, в западных областях Украины раздались взрывы. Власти заявляют о работе систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.
"Черновицкая область работает ПВО", - говорится в сообщении.
До этого Запаранюк заявлял, что был зафиксирован пролет ракет. Всех призывают оставаться в бомбоубежищах.
В Тернополе местные жители также сообщают о взрывах.
"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", - заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Ровенской и Волынской областях. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что в регионе работала противовоздушная оборона.
Козицкий заявил, что россияне попали в один из военных объектов во Львовской области.
"Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - добавил глава ОВА.
Труш добавил, что системы ПВО сработали в Чортковском районе.
"На место выехали специалисты. Наслики сообщу со временем", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера в Житомирской области ПВО сработало на неопознанный летательный аппарат.
Также вчера ВСУ сбили враждебную цель в небе над Ровенской областью.
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