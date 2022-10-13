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В западных областях Украины раздаются взрывы: что известно

Фото: В западных областях Украины раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 октября, в западных областях Украины раздались взрывы. Власти заявляют о работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

"Черновицкая область работает ПВО", - говорится в сообщении.

До этого Запаранюк заявлял, что был зафиксирован пролет ракет. Всех призывают оставаться в бомбоубежищах.

В Тернополе местные жители также сообщают о взрывах.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", - заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Ровенской и Волынской областях. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что в регионе работала противовоздушная оборона.

Обновлено 16:52

Козицкий заявил, что россияне попали в один из военных объектов во Львовской области.

"Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - добавил глава ОВА.

Обновлено 17:06

Труш добавил, что системы ПВО сработали в Чортковском районе.

"На место выехали специалисты. Наслики сообщу со временем", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Житомирской области ПВО сработало на неопознанный летательный аппарат.

Также вчера ВСУ сбили враждебную цель в небе над Ровенской областью.

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