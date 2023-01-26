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Західні танки підтримуватиме українська артилерія. Резніков показав нову техніку

Фото: у Міноборони показали САУ "Богдана" українського виробництва (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

Україна виробила самохідні артилерійські установки "Богдана". Вони підтримуватимуть західні танки на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

За його словами, одна артсистема українського виробництва калібру 155 мм вже пройшла випробування на полі бою. Виробництво САУ Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

Фото: Резніков всередині САУ "Богдана" (facebook.com/reznikovoleksii)

"Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українську - у всіх розуміннях цього слова - артилерія", - зазначив Резніков.

За його словами, 2023 року планується "направити максимальний обсяг коштів" українським виробникам. Це стосується всіх компонентів - від форми, взуття, бронежилетів та БПЛА до важкої зброї та боєприпасів.

"Незабаром представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА", - додав глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укроборонпром" розпочав фінальну стадію випробувань ударного безпілотника українського виробництва.

Також ми писали, що "Укроборонпром" розпочав серійне виробництво 82 мм осколкових мін за кордоном.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковСАУ БогданаВійна Росії проти України