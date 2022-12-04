Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника, - "Укроборонпром"
Державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря "Укроборонпрому" Наталію Сад в ефірі телемарафону.
"Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під впливом радіоелектронної боротьби. Після цього ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала Сад.
Передбачається, що український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні успішно провели черговий етап випробувань нових вітчизняних безпілотних літальних апаратів.
Також раніше ми писали, що українські військові показали перші снаряди калібру 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.