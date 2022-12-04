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Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника, - "Укроборонпром"

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Україна, Неділя 04 грудня 2022 17:20
Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника, - "Укроборонпром" Фото: Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря "Укроборонпрому" Наталію Сад в ефірі телемарафону.

"Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під впливом радіоелектронної боротьби. Після цього ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала Сад.

Передбачається, що український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні успішно провели черговий етап випробувань нових вітчизняних безпілотних літальних апаратів.

Також раніше ми писали, що українські військові показали перші снаряди калібру 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".

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