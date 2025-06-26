Західні санкції паралізують танкерний флот РФ: в ОП розповіли деталі

Санкції проти Росії

Зауважимо, що вже цього тижня можуть ухвалити новий 18-й пакет санкцій проти Росії. Наразі труднощі виникли через позиції урядів Угорщини та Словаччини.

Зазначимо, що ще 23 червня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна разом зі Словаччиною заблокували схвалення нового пакета обмежень.

Уже наступного дня, 24 червня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар спростував ці слова та запевнив, що Братислава готова підтримати санкції, якщо отримає гарантії, що нові обмеження не зашкодять економіці Словаччини.

Водночас канцлер Німеччини Фридрих Мерц зазначив, що Європейський союз вже сьогодні, 26 червня, введе новий, вже 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.

Варто додати, що український президент Володимир Зеленський сьогодні надвечір наголосив, що країни ЄС мають ухвалити потужний 18-й пакет санкцій проти Росії.

На думку президента, його головною метою мають стати енергетичні доходи агресора.

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