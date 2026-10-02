СМИ пишут, что посольства разрабатывают планы по переезду из Киева. МИД возражает

Западные посольства готовят планы действий на случай переноса своих миссий из Киева во Львов или восточную Польшу. Релокация состоится, если Россия приступит к целенаправленным атакам на иностранные представительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Публично западные дипломаты отмечают, что остаются в Киеве. Выезд станет пропагандистской победой для Москвы и создаст ошибочное впечатление, будто партнеры покидают Украину.

Несмотря на официальную позицию, в приватных разговорах дипломаты подтверждают подготовку планов на случай обострения.

Сценарии действий предусматривают перенесение посольств во Львов или временный выезд в приграничные районы восточной Польши.

Главной причиной таких действий могут стать прицельные российские удары по зданиям дипломатических миссий.

"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", - отметил один из высокопоставленных дипломатов.

Реакция МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментариях журналистам отреагировал на публикации в зарубежных медиа о возможной релокации дипломатов.

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. По состоянию на данный момент мы в МИДе никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не получали", - подчеркнул Тихий.

В дипломатическом ведомстве отметили, что существует четко определенная процедура для подобных решений. Если иностранные представительства принимают решение о перемещении или выезде, они заранее информируют об этом.

Несмотря на риски безопасности, дипломатические миссии продолжают работать в обычном режиме. По состоянию на вечер пятницы никаких запросов, уведомлений или обращений по поводу эвакуации от дипломатического корпуса не поступало.