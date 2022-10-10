Західні посольства не евакуюватимуться з Києва

Посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватись із Києва через масовані удари росіян по мирних містах.

Про це РБК-Україна сказали двоє співрозмовників у дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни.

"Посольство відкрите і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України", - сказав спікер американського посольства Люк Мейнзен.

Зокрема, посольство США у Києві продовжує свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів багато загиблих та постраждалих.

У зв'язку з цим посольство США у Києві закликало американців виїхати з України, коли це буде безпечно.

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