Західні партнери підготували вже 60 тисяч воїнів ЗСУ
Західні партнери підготували загалом понад 60 тисяч українських військових.
Про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає РБК-Україна з посиланням на ZDF.
За його словами, більшість з них повернуться в Україну в травні-червні. Він додав, що воїни ЗСУ є "дуже винахідливими", особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.
"Ми тут можемо повчитися", - сказав Кізеветтер.
Крім цього, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.
Раніше повідомлялось, що Британія вже натренувала понад 10 тисяч військових Збройних сил України.
А нещодавно ми розказували, як українські військові продовжують проходити навчання на танках Leopard 2 у Польщі.
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