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Західні партнери підготували вже 60 тисяч воїнів ЗСУ

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П'ятниця 21 квітня 2023 04:49
Західні партнери підготували вже 60 тисяч воїнів ЗСУ Фото: Захід навчив вже 60 тисяч україсньких військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Західні партнери підготували загалом понад 60 тисяч українських військових.

Про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає РБК-Україна з посиланням на ZDF.

За його словами, більшість з них повернуться в Україну в травні-червні. Він додав, що воїни ЗСУ є "дуже винахідливими", особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.

"Ми тут можемо повчитися", - сказав Кізеветтер.

Крім цього, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.

Раніше повідомлялось, що Британія вже натренувала понад 10 тисяч військових Збройних сил України.

А нещодавно ми розказували, як українські військові продовжують проходити навчання на танках Leopard 2 у Польщі.

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