Західні партнери підготували вже 60 тисяч воїнів ЗСУ

Про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає РБК-Україна з посиланням на ZDF .

За його словами, більшість з них повернуться в Україну в травні-червні. Він додав, що воїни ЗСУ є "дуже винахідливими", особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.

"Ми тут можемо повчитися", - сказав Кізеветтер.

Крім цього, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.