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Британія навчила понад 10 тисяч військових ЗСУ, ще 20 тисяч тренуватимуть протягом року

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Четвер 06 квітня 2023 18:00
Британія навчила понад 10 тисяч військових ЗСУ, ще 20 тисяч тренуватимуть протягом року Фото: Британія навчила понад 10 тисяч військових ЗСУ (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Дмитро Браславський

Британія вже натренувала понад 10 тисяч військових Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Британії.

"Операція Interflex продовжує підготовку особового складу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні навчено понад 10 000 новобранців.

"Великобританія продовжує підтримувати Україну, оскільки ми прагнемо навчити 20 тисяч новобранців у 2023 році", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, що Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск росіян і білорусів.

Українські артилеристи закінчили навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Це друга бійців, яка пройшла тренування.

Головнокомандувача Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу українських військових, що знищують окупантів за допомогою британської гаубиці L119.

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