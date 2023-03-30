ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грізна зброя. Павлюк перевірив, як проходять навчання ЗСУ на Leopard 2 у Польщі

Новость на русском →
Варшава, Четвер 30 березня 2023 11:05
Грізна зброя. Павлюк перевірив, як проходять навчання ЗСУ на Leopard 2 у Польщі Фото: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують проходити навчання на танках Leopard 2 у Польщі. У Міноборони перевірили, як проходять тренування.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомився з ходом навчань українських танкістів і піхотинців.

Він особисто оцінив міць та якість німецького танка Leopard 2, який опановують українські військові.

"Сила, потужність, хід і високий рівень захисту від ураження. Цей танк справді надихає. Так кажуть й наші воїни, які отримують знання і навички управляти ним. Leopard - це грізна зброя, яка в руках навчених наших захисників, наближатиме перемогу України над окупантом", - заявив Павлюк.

Фото: Павлюк перевірив танки Leopard 2 у Польщі (t.me/ministry_of_defense_ua)

Нагадаємо, Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2.

Також Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 та чотири машини підтримки у рамках коаліції партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Польща Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою