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Западные партнеры подготовили уже 60 тысяч воинов ВСУ

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Пятница 21 апреля 2023 04:49
Западные партнеры подготовили уже 60 тысяч воинов ВСУ Фото: Запад научил уже 60 тысяч украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Западные партнеры подготовили более 60 тысяч украинских военных.

Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, передает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

По его словам, большинство из них вернутся в Украину в мае-июне. Он добавил, что воины ВСУ "очень изобретательны", особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.

"Мы здесь можем поучиться", – сказал Кизеветтер.

Кроме этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.

Ранее сообщалось, чтоБритания уже натренировала более 10 тысяч военных вооруженных сил Украины.

А недавно мы рассказывали, как украинские военные продолжают обучение на танках Leopard 2 в Польше.

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