Западные партнеры подготовили уже 60 тысяч воинов ВСУ
Западные партнеры подготовили более 60 тысяч украинских военных.
Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, передает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
По его словам, большинство из них вернутся в Украину в мае-июне. Он добавил, что воины ВСУ "очень изобретательны", особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.
"Мы здесь можем поучиться", – сказал Кизеветтер.
Кроме этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.
Ранее сообщалось, чтоБритания уже натренировала более 10 тысяч военных вооруженных сил Украины.
А недавно мы рассказывали, как украинские военные продолжают обучение на танках Leopard 2 в Польше.
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