Западные партнеры подготовили уже 60 тысяч воинов ВСУ

Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, передает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

По его словам, большинство из них вернутся в Украину в мае-июне. Он добавил, что воины ВСУ "очень изобретательны", особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.

"Мы здесь можем поучиться", – сказал Кизеветтер.

Кроме этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.