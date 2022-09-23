Західна розвідка прогнозує провал мобілізації в Росії, - Guardian

Росія зіткнеться з серйозними проблемами при мобілізації. Армії країни буде важко навчати та екіпірувати новобранців, якщо Кремль не зачекає кілька місяців, перш ніж відправляти їх на передову в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Експерти з розвідки визнали, що справжня ціль вербування може бути вищою ніж 300 тисяч осіб. Так, деякі звіти припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація 1 мільйона.
Один чиновник на умовах анонімності сказав, що російська влада зіткнеться з великими труднощами навіть при наборі 300 тисяч.
Зазначимо, що протягом усього конфлікту Росія стикалася з проблемами навчання та оснащення, і офіційні особи сказали, що це майже напевно пошириться на новобранців.
"Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили", - сказав чиновник.
Призовникам, ймовірно, видадуть старі речі та ненадійне спорядження. Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
В Генштабі ЗСУ вважають, що Кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні через загрозу режиму Путіна.
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