Західна розвідка прогнозує провал мобілізації в Росії, - Guardian

Експерти з розвідки визнали, що справжня ціль вербування може бути вищою ніж 300 тисяч осіб. Так, деякі звіти припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація 1 мільйона.

Один чиновник на умовах анонімності сказав, що російська влада зіткнеться з великими труднощами навіть при наборі 300 тисяч.

Зазначимо, що протягом усього конфлікту Росія стикалася з проблемами навчання та оснащення, і офіційні особи сказали, що це майже напевно пошириться на новобранців.

"Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили", - сказав чиновник.

Призовникам, ймовірно, видадуть старі речі та ненадійне спорядження. Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.