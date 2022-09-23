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Західна розвідка прогнозує провал мобілізації в Росії, - Guardian

Фото: західна розвідка прогнозує провал мобілізації в Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія зіткнеться з серйозними проблемами при мобілізації. Армії країни буде важко навчати та екіпірувати новобранців, якщо Кремль не зачекає кілька місяців, перш ніж відправляти їх на передову в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Експерти з розвідки визнали, що справжня ціль вербування може бути вищою ніж 300 тисяч осіб. Так, деякі звіти припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація 1 мільйона.

Один чиновник на умовах анонімності сказав, що російська влада зіткнеться з великими труднощами навіть при наборі 300 тисяч.

Зазначимо, що протягом усього конфлікту Росія стикалася з проблемами навчання та оснащення, і офіційні особи сказали, що це майже напевно пошириться на новобранців.

"Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили", - сказав чиновник.

Призовникам, ймовірно, видадуть старі речі та ненадійне спорядження. Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

В Генштабі ЗСУ вважають, що Кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні через загрозу режиму Путіна.

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