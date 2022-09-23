Западная разведка прогнозирует провал мобилизации в России, - Guardian

Россия столкнется с серьезными проблемами при мобилизации. Армии страны будет тяжело обучать и экипировать новобранцев, если Кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправлять их на передовую в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Эксперты по разведке признали, что настоящая цель вербовки может быть выше 300 тысяч человек. Так, некоторые отчеты предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация 1 миллиона.
Один чиновник на условиях анонимности сказал, что российские власти столкнутся с большим трудом даже при наборе 300 тысяч.
Отметим, что в течение всего конфликта Россия сталкивалась с проблемами обучения и оснащения, и официальные лица сказали, что это почти наверняка распространится на новобранцев.
"Мы считаем, что им будет очень сложно обучаться, не говоря уже о том, чтобы быстро оснастить столь большие силы", - сказал чиновник.
Призывникам, вероятно, выдадут старые вещи и ненадежное снаряжение. Западные официальные лица считают, что во время найма россиян существовал явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров среднего класса страны. Так, они не видят набора лиц в Санкт-Петербурге или Москве.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать до 300 тысячам резервистов.
В Генштабе ВСУ считают, что Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы режиму Путина.
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