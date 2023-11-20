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Західна ППО перетворила Київ на безпечне місце в Україні, - Politico

Фото: західна ППО у Київській області створило зону безпеки в воюючій Україні (flickr.com.davidvankeulen)
Автор: Ярослава Борзова

Західна ППО перетворила Київ на рідкісне безпечне місце у воюючій Україні. Наразі в столиці працюють декілька видів протиповітряного захисту різного радіусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, оборона Києва наразі посилена системами ближнього радіуса дії Gepard з Німеччини та системами ППО ближньої дії Avenger зі США, які збивають дрони і крилаті ракети. 

"На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США; NASAMS, розробку Raytheon і норвезької Kongsberg; і німецький IRIS-t SLM. Дальню оборону забезпечують американські системи Patriot PAC-3 та Eurosam SAMP/T, що поставляються Францією та Італією", - йдеться в повідомленні.

За оцінками ООН у вересні, в Києві та околицях наразі проживають майже 600 000 переміщених осіб з інших частин України. В інших великих містах також спостерігаються потоки внутрішніх біженців: близько півмільйона зараз перебувають в Дніпропетровській та Харківській областях.

"Але столиця не зовсім безпечна, як показали атаки цими вихідними. Сирени повітряної тривоги все ще виють майже щодня, і українська влада закликає людей бути обережними (користуватися укриттями - ред.)", - підкреслив в інтерв'ю виданню начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.  

Видання наголошує, що росіяни щоденно б'ють по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях, через що все ще масово потерпають жителі східних і південних регіонів України.

"Український уряд закликає своїх союзників забезпечити більше засобів протиповітряної оборони для прикриття інших міст", - зазначає видання з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у відеозверненні. 
 

Захист від російських ударів

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.

Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку осінньо-зимового періоду, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники. "Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

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