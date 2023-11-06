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Не примітивні удари. У ГУР оцінили, коли і чим РФ може почати бити по енергетиці України

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 09:31
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Не примітивні удари. У ГУР оцінили, коли і чим РФ може почати бити по енергетиці України Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус
Експерт: Вадим Скібіцький

Масовані удари по енергетиці в України можуть розпочатися після настання холодів. Це будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, зараз вкрай складно сказати наперед, чого буде більше - ракет чи "шахедів". Так само, як і складно спрогнозувати тактику та схему потенційних ударів по енергосистемі.

"Вона може бути різною. Це можуть бути удари із застосуванням виключно ракет різних типів, можуть бути комбіновані удари з використанням і ракет, і безпілотних літальних апаратів. Разом з тим, за оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч", - пояснив представник ГУР.

Як зазначається в матеріалі, поширений серед аналітиків та фахівців прогноз – росіяни будуть вдаватися до комбінованих ударів з використанням і дронів, і крилатих ракет, і балістики. Минулої осені та зими противник застосовував дуже мало балістичних ракет для ударів по енергетиці, за виключенням Х-22 та С-300. Зважаючи на підсилення української ППО, тепер балістики у ракетних залпах може стати більше.

Проте, за оцінкою ГУР, ворог буде використовувати більше саме крилатих ракет, а не балістики. Х-101, Х-555 плюс "Калібри" - це будуть основні ударні елементи, каже Скібіцький. Те, що з 25 вересня Росія не застосовує цих ракет, якраз і може свідчити про їхнє накопичення.

Удари взимку

Минулоріч росіяни розпочали удари по об'єктах енергосистеми 10 жовтня, нібито у відповідь на атаку Сил безпеки України по Кримському мосту. Насправді Кремль використав це як формальний привід, адже ці атаки готував заздалегідь - лише під тиском розсерджених радикалів вирішив почати їх раніше. Фактично 45% ракет, випущених у жовтні-лютому, ворог потратив ще до настання зимових холодів. І це один із ключових факторів, який Москва, вочевидь, буде враховувати цьогоріч. Адже чим нижча температура - тим більше навантаження на енергосистему і тим критичнішими можуть бути її пошкодження.

"Найбільш ймовірно, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно більш сприятливі умови для нанесення ударів. А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

Підготовка до складної зими

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів напередодні опалювального сезону.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

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