Западная ПВО превратила Киев в безопасное место в Украине, - Politico

Западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, оборона Киева сейчас усилена системами ближнего радиуса действия Gepard из Германии и системами ПВО ближнего действия Avenger из США, сбивающими дроны и крылатые ракеты.
"На средней дальности Украина использует MIM-23 Hawks производства США; NASAMS, разработку Raytheon и норвежской Kongsberg; и немецкий IRIS-t SLM. Дальнюю оборону обеспечивают американские системы Patriot PAC-3 и Eurosam SAMP/T, поставляемые Францией и Италией", - говорится в сообщении.
По оценкам ООН в сентябре, в Киеве и окрестностях проживают почти 600 000 перемещенных лиц из других частей Украины. В других крупных городах также наблюдаются потоки внутренних беженцев: около полумиллиона находятся в Днепропетровской и Харьковской областях.
"Но столица не совсем безопасна, как показали атаки в эти выходные. Сирены воздушной тревоги все еще воют почти каждый день, и украинские власти призывают людей быть осторожными (пользоваться укрытиями - ред.)", - подчеркнул в интервью изданию начальник Киевской городской военной администрации. Сергей Попко.
Издание отмечает, что россияне ежедневно бьют по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям, из-за чего все еще массово страдают жители восточных и южных регионов Украины.
"Украинское правительство призывает своих союзников обеспечить больше средств противовоздушной обороны для прикрытия других городов", - отмечает издание со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении.
Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинской ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.
По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.
Скибицкий считает, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала осенне-зимнего периода, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели. "Россияне выжидают понижение температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.
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