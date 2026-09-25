Західна допомога на 2027 рік для бюджету підтверджена менш ніж на половину, - Марченко

Він зазначив, що потреба у зовнішньому фінансуванні держбюджету наступного року становитиме 52,6 млрд доларів. Фактично підтвердження є лише на 20 млрд доларів, ще 32,6 млрд доларів мають невизначений статус.

"В програмі МВФ є запевнення від ЄС про забезпечення ⅔ потреб України у зовнішньому фінансуванні, наразі ведеться робота з партнерами щодо забезпечення необхідного ресурсу", - сказав Марченко.

Крім того, за словами міністра, дефіцит коштів для Міноборони у розмірі 27 млрд доларів на цей рік наразі не закрито, але в уряду є бачення, як це питання частково вирішити.