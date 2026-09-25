Западная помощь на 2027 год для бюджета подтверждена менее чем на половину, - Марченко

Он отметил, что потребность во внешнем финансировании госбюджета в следующем году составит 52,6 млрд долларов. Фактически подтверждение есть всего на 20 млрд долларов, еще 32,6 млрд долларов имеют неопределенный статус.

"В программе МВФ есть заверения от ЕС об обеспечении ⅔ потребностей Украины во внешнем финансировании, сейчас ведется работа с партнерами по обеспечению необходимого ресурса", - сказал Марченко.

Кроме того, по словам министра, дефицит средств для Минобороны в размере 27 млрд долларов на этот год пока не закрыт, но у правительства есть видение, как этот вопрос частично решить.