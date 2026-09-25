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Западная помощь на 2027 год для бюджета подтверждена менее чем на половину, - Марченко

13:06 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Ростислав Шаправский
Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (facebook.com minfin.gov.ua)

Государственный бюджет потребует на следующий год внешнего финансирования в размере 52,6 млрд долларов. Из них есть подтверждение только для 20 млрд долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал на встрече с журналистами.

Он отметил, что потребность во внешнем финансировании госбюджета в следующем году составит 52,6 млрд долларов. Фактически подтверждение есть всего на 20 млрд долларов, еще 32,6 млрд долларов имеют неопределенный статус.

"В программе МВФ есть заверения от ЕС об обеспечении ⅔ потребностей Украины во внешнем финансировании, сейчас ведется работа с партнерами по обеспечению необходимого ресурса", - сказал Марченко.

Кроме того, по словам министра, дефицит средств для Минобороны в размере 27 млрд долларов на этот год пока не закрыт, но у правительства есть видение, как этот вопрос частично решить.

Напомним, Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов согласно ряду программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит Кабмин потребности сокращать ряд расходов.

Отметим, 23 сентября президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой. По результатам встречи Фонд поможет найти для Украины деньги на 2027 год.

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