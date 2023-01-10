Захід вважає, що Україна не зможе повернути захоплені РФ території без нових танків, - ЗМІ

Західні країни вже оголосили про збільшення військової допомоги Україні цього року. Зокрема, США та Німеччина заявили, що нададуть 50 бойових машин Bradley та 40 Marder відповідно. Після цього Франція оголосила, що надасть кілька легких бронемашин AMX-10 RC.

В цей час Великобританія розглядає можливість постачання Україні кількох танків Challenger 2, але представник Даунінг-стріт заявив, що остаточного рішення ще не ухвалено.

Один із західних чиновників заявив, що російські та українські сили нині надто тісно зіставлені, щоб українці могли провести великий наступ.

"Українці не зможуть відвоювати значні території без змін у своїй торішній позиції сил. Співвідношення сил між російськими та українцями надто тонко збалансоване", - заявив він.

Видання зазначає, що в Європі на озброєнні 13 країн знаходиться близько 2 тисяч танків Leopard 2, але оскільки вони спочатку були зроблені в Німеччині, для їхнього реекспорту в Україну буде потрібен дозвіл Берліна.

"Необхідно щось зробити, щоб вийти з цього глухого кута, особливо якщо українці хочуть відвоювати територію і перейти в наступ. Основні бойові танки та БТРи є частиною цього комплексу. Я думаю, що українці звернуться до всіх партнерів, які можуть надати танки, і особливо не турбуватимуться про те, звідки вони прийдуть, аби вони прийшли в достатньому обсязі", - заявив чиновник.

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