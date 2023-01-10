Запад считает, что Украина не сможет вернуть захваченные РФ территории без новых танков, - СМИ

Западные страны уже объявили об увеличении военной помощи Украине в этом году. В частности, США и Германия заявили, что предоставят 50 боевых машин Bradley и 40 Marder соответственно. Вслед за этим Франция объявила, что предоставит некоторое количество легких бронемашин AMX-10 RC.

В настоящее время Великобритания рассматривает возможность поставки Украине нескольких танков Challenger 2, но представитель Даунинг-стрит заявил, что окончательное решение еще не принято.

Один из западных чиновников заявил, что российские и украинские силы в настоящее время слишком тесно сопоставлены, чтобы украинцы могли провести крупное наступление.

"Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в своей прошлогодней позиции сил. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком тонко сбалансировано", - заявил он.

Издание отмечает, что в Европе на вооружении 13 стран находится около 2 тысяч танков Leopard 2, но поскольку они изначально были произведены в Германии, для их реэкспорта в Украину потребуется разрешение Берлина.

"Необходимо что-то сделать, чтобы выйти из этого тупика, особенно если украинцы хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основные боевые танки и БТРы являются частью этого комплекса. Я думаю, что украинцы обратятся ко всем партнерам, которые могут предоставить танки, и не будут особенно беспокоиться о том, откуда они придут, лишь бы они пришли в достаточном объеме", - заявил чиновник.

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