Захід вступає в еру стратегічного суперництва з Росією та Китаєм, - президент Чехії

Глава Чехії навів Росію, яка веде агресивну війну проти України, та Китай, який зміцнює свій вплив у всьому світі економічними засобами.

"Демократично налаштовані країни мають співпрацювати, аби успішно протистояти їм", - сказав Павел.

За його словами, потенційно на боці демократичних лідерів будуть країни, які мають деякі недоліки, але намагаються бути демократичними та готовими до співпраці.

"З іншого боку, ті, хто хоче змінити існуючий світопорядок, будуть переписувати норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також хотіли б отримати більше впливу та влади над низкою країн", - додав президент Чехії.