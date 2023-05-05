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Захід вступає в еру стратегічного суперництва з Росією та Китаєм, - президент Чехії

Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, і авторитарними правителями, з іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить České noviny.

Глава Чехії навів Росію, яка веде агресивну війну проти України, та Китай, який зміцнює свій вплив у всьому світі економічними засобами.

"Демократично налаштовані країни мають співпрацювати, аби успішно протистояти їм", - сказав Павел.

За його словами, потенційно на боці демократичних лідерів будуть країни, які мають деякі недоліки, але намагаються бути демократичними та готовими до співпраці.

"З іншого боку, ті, хто хоче змінити існуючий світопорядок, будуть переписувати норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також хотіли б отримати більше впливу та влади над низкою країн", - додав президент Чехії.

Раніше Павел говорив, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхів збільшення постачання боєприпасів в Україну.

Під час візиту до України чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який відправляється на фронт.

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