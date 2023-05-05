Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем, - президент Чехии

Глава Чехии привел Россию, ведущую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.

"Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им", - сказал Павел.

По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.

"С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран", - добавил президент Чехии.