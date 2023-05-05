RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем, - президент Чехии

Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Запад входит в эпоху стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, приводимое České noviny.

Глава Чехии привел Россию, ведущую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.

"Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им", - сказал Павел.

По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.

"С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран", - добавил президент Чехии.

Ранее Павел говорил, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

Во время визита в Украину чешский президент Петр Павел расписался на технике подразделения ВСУ, которое отправляется на фронт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайЧехия