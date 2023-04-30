ua ru
Нд, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну, - Павел

Новость на русском →
Прага, Неділя 30 квітня 2023 15:48
Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну, - Павел Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхів збільшення постачання боєприпасів в Україну.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".

"Із зустрічей, які я провів в Україні - а їх було багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону, - стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси", - сказав Павел після прибуття на військовий аеропорт у празькому місті Кбели.

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

"Звичайно, технології теж у дефіциті, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає", - заявив він.

За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських стволах і ракетних установках, але здебільшого тільки в кількості боєприпасів - вони щодня стріляють у чотири-п'ять разів більше, ніж українці.

Нагадаємо, у п'ятницю президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

У цей момент у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Тому чеському президентові разом із колегою довелося пройти до укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою