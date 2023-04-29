Президент Чехії розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який їде на фронт
Сьогодні, 29 квітня, під час візиту до України чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який відправляється на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter..
"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав президент Чехії.
Фото: президент Чехії Петр Павел (twitter.com prezidentpavel)
Він зазначив, що прийшов аби надати українським бійцям відваги.
"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росія, додому!", - додав Павел.
Нагадаємо, вчора президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.
В цей момент в більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Тому чеському президенту разом з колегою довелось пройти до укриття.
Однак вже сьогодні, Павел відвідав Дніпро, та разом з головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком вшанував пам'ять жертв російської агресії.
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