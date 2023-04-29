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Президент Чехії розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який їде на фронт

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Україна, Субота 29 квітня 2023 20:29
Президент Чехії розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який їде на фронт Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 квітня, під час візиту до України чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який відправляється на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter..

"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав президент Чехії.

Президент Чехії розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який їде на фронтФото: президент Чехії Петр Павел (twitter.com prezidentpavel)

Він зазначив, що прийшов аби надати українським бійцям відваги.

"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росія, додому!", - додав Павел.

Нагадаємо, вчора президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

В цей момент в більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Тому чеському президенту разом з колегою довелось пройти до укриття.

Однак вже сьогодні, Павел відвідав Дніпро, та разом з головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком вшанував пам'ять жертв російської агресії.

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