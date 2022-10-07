Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін

Країни Заходу використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника французького уряду Ольв'є Верана в ефірі BFM .

"Франція та країни Заходу дуже пильні у цьому питанні, і ми задіємо всі засоби, у тому числі дипломатичні, щоб не допустити сценарію катастрофи", - заявив Веран, коментуючи можливу ядерну ескалацію Росії проти України.

За його словами, для роз'яснення своєї позиції Захід використовує усі канали діалогу із Москвою.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява "не є блефом".

При цьому в Пентагоні вважають, що Путін, ймовірно, поки не ухвалив рішення щодо застосування ядерної зброї.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що світ не вибачить ані Росії, ані главі Кремля застосування зброї масової поразки. За словами Зеленського, Путіну не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.

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