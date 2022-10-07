Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін

Країни Заходу використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника французького уряду Ольв'є Верана в ефірі BFM.
За його словами, для роз'яснення своєї позиції Захід використовує усі канали діалогу із Москвою.
"Франція та країни Заходу дуже пильні у цьому питанні, і ми задіємо всі засоби, у тому числі дипломатичні, щоб не допустити сценарію катастрофи", - заявив Веран, коментуючи можливу ядерну ескалацію Росії проти України.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява "не є блефом".
При цьому в Пентагоні вважають, що Путін, ймовірно, поки не ухвалив рішення щодо застосування ядерної зброї.
Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що світ не вибачить ані Росії, ані главі Кремля застосування зброї масової поразки. За словами Зеленського, Путіну не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.
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