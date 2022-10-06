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Не збереже життя. Зеленський оцінив наслідки застосування ядерної зброї для Путіна

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Четвер 06 жовтня 2022 17:04
Не збереже життя. Зеленський оцінив наслідки застосування ядерної зброї для Путіна Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ не пробачить ні Росії, ні голові Кремля Володимиру Путіна застосування ядерної зброї. Останньому не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії.

"Все ж таки я вважаю, що керівник Росії дуже любить сам своє життя. І, думаю, він розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде не спроможний більше зберегти його. Я в цьому впевнений", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля. На цей час у Білому домі не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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