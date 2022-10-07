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Запад использует все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине, - французский Кабмин

Фото: Запад используют все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Страны Запада используют все средства, в том числе дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя французского правительства Ольвье Верана в эфире BFM.

По его словам, для разъяснения своей позиции Запад использует все каналы диалога с Москвой.

"Франция и страны Запада очень бдительны в этом вопросе, и мы задействуем все средства, в том числе дипломатические, чтобы не допустить сценария катастрофы", - заявил Веран, комментируя возможную ядерную эскалацию России против Украины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление “не является блефом”.

При этом в Пентагоне считают, что Путин, вероятно, пока не принял решение о применении ядерного оружия.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что мир не простит ни России, ни главе Кремля применение оружия массового поражения. По словам Зеленского, Путину не удастся сохранить свою жизнь в соответствующем сценарии.

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Российская ФедерацияЯдерное оружие