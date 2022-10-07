Запад использует все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине, - французский Кабмин

По его словам, для разъяснения своей позиции Запад использует все каналы диалога с Москвой.

"Франция и страны Запада очень бдительны в этом вопросе, и мы задействуем все средства, в том числе дипломатические, чтобы не допустить сценария катастрофы", - заявил Веран, комментируя возможную ядерную эскалацию России против Украины.