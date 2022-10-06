У Пентагоні не вважають, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, поки що не прийняв рішення про застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Пета Райдера, яку навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter .

"У нас немає жодної інформації, яка б змусила нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в даний час", - заявив Райдер.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява "не є блефом".

Також ми писали, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Росія не ухвалювала рішення про застосування ядерної зброї.

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