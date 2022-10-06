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У Пентагоні не вважають, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю

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Вашингтон, Четвер 06 жовтня 2022 22:23
У Пентагоні не вважають, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю Фото: Пет Райдер, офіційний представник Пентагону (Flickr by Secretary of Defense)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, поки що не прийняв рішення про застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Пета Райдера, яку навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.

"У нас немає жодної інформації, яка б змусила нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в даний час", - заявив Райдер.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява "не є блефом".

Також ми писали, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Росія не ухвалювала рішення про застосування ядерної зброї.

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