Захід відмовляє в санкціях проти РФ через відмову Києва мобілізувати з 18 років, - Зеленський

"Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річні контракти. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже ви запитали, то скажу вам, що я думаю, тому що це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн", - сказав він.

За його словами, операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. Крім того, важливі санкції, спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни.

"Однак, коли справа доходить до санкцій, як західні партнери перераховують причини, через які вони вирішили їх не запроваджувати, вони включають у себе те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше", - заявив Зеленський.

Президент України повідомив, що Київ дав можливість 18-24-річним людям показати, що вони можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. "Тепер ми дали їм таку можливість відповідно до нашого законодавства. Але водночас тисячі людей воюють на передовій без адекватної зброї", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що мобілізація - це проблема будь-якої війни. "Україна не виняток, оскільки ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як росіяни можуть мобілізувати 40-50 тисяч осіб, тому що їхні втрати більші", - додав він.