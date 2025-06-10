Запад отказывает в санкциях против РФ из-за отказа Киева мобилизовать с 18 лет, - Зеленский

"Мы не мобилизовали 18-24-летних, а предложили им годичные контракты. Я никогда раньше об этом не говорил, но раз уж вы спросили, то скажу вам, что я думаю, потому что это деликатный вопрос: я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думали лидеры других стран", - сказал он.

По его словам, операция "Паутина" показала, что важно не количество людей, а оружие и технологии. Кроме того, важны санкции, направленные на деньги, которые русские используют для финансирования войны.

"Однако, когда дело доходит до санкций, как западные партнеры перечисляют причины, по которым они решили их не вводить, они включают в себя то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше", - заявил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что Киев дал возможность 18-24-летним людям показать, что они могут служить, если наши партнеры этого хотят. "Теперь мы дали им такую возможность в соответствии с нашим законодательством. Но в то же время тысячи людей сражаются на передовой без адекватного оружия", -сказал Зеленский.

Президент отметил, что мобилизация - это проблема любой войны. "Украина не исключение, поскольку мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, в то время как русские могут мобилизовать 40-50 тысяч человек, потому что их потери больше", - добавил он.