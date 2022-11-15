Захід пропонує РФ постачати аміак через Україну в обмін на продовження "зернової угоди", - FT

"Продовження (угоди - ред.) знаходиться на стадії переговорів в ООН, і цей процес включав двосторонні зустрічі в кулуарах G20 на Балі, де генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим", - пише видання.

За даними FT, в обмін на продовження угоди Росія зможе використовувати трубопровід, яким аміак транспортується територією України до порту під Одесою.

Згідно з новою угодою, Росія також зможе використати той самий маршрут через Чорне море, яким перевозиться основна частина українського продовольства.

"Трубопровід, яким перед вторгненням транспортувалося близько 2,3 млн. тонн аміаку, може принести Москві додаткові 2,4 млрд. доларів експортної виручки в той час, коли західні санкції обмежують її можливості продавати власне зерно і добрива", - зазначають джерела.

Крім того, за словами чиновників, знайомих із ситуацією, Москва зажадала від США та ЄС зняти санкції, які були введені проти Россільгоспбанку.

Зазначається, що угода може бути досягнута до закінчення строку попередніх домовленостей – у суботу.