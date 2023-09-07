Захід повинен посилити допомогу Україні, щоб не дати часу росіянам, - Генштаб Польщі

Захід повинен зробити більше для України, аби не дати часу російським окупантам. Київ не може дозволити собі довгу війну.

Про це розповів начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Раймунд Анджейчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Укрінформу ".

"На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми", - заявив польський генерал.

За словами Анджейчака, Україна не може дозволити собі довгу війну, оскільки має більш обмежену кількість людей для цього й подальшого відбудовування країни. Світ повинен створити умови для того, щоб українці повертались додому після перемоги й взагалі не повинен допускати іншого варіанту, окрім перемоги.

Зокрема начальник Генштабу Польщі зауважив, що у разі поразки України буде втрачено Білорусь, а також довіру до Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації.

"А на це все дивиться Китай. Тому це - глобальна справа. Війна в Україні не є локальним конфліктом, а найважливішою війною, яка має глобальне значення”,- констатував Анджейчак.

Допомога Польщі Україні

З початком повномасштабного вторгнення РФ Польща надає Україні різносторонню допомогу. Наприклад, лише нещодавно на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64. Зокрема Варшава організувала роботу прихованої майстерні, яка займається ремонтом переданих Україні САУ Krab.

Тим часом Україна та Польща домовилися про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм.