Запад должен усилить помощь Украине, чтобы не дать времени россиянам, - Генштаб Польши

Запад должен сделать больше для Украины, чтобы не дать времени российским оккупантам. Киев не может позволить себе долгую войну.

Об этом рассказал начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Укринформу ".

"По моему мнению, ЕС, страны НАТО, вся западная цивилизация может и должна сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени. Это война на столкновение, на взаимное уничтожение. Это война за ресурсы, россияне имеют другие стандарты по потерям, по резервистам, по очередным танкам из 60-х годов прошлого века, которые они направляют на фронт. Они коррумпируют целый мир, чтобы получать технологии, которых им не хватает. Это несопоставимо с тем, что делаем мы", - заявил польский генерал.

По словам Анджейчака, Украина не может позволить себе долгую войну, поскольку имеет более ограниченное количество людей для этого и дальнейшего восстановления страны. Мир должен создать условия для того, чтобы украинцы возвращались домой после победы и вообще не должен допускать другого варианта, кроме победы.

В частности начальник Генштаба Польши отметил, что в случае поражения Украины будет потеряна Беларусь, а также доверие к Североатлантическому альянсу и западной цивилизации.

"А на это все смотрит Китай. Поэтому это - глобальное дело. Война в Украине не является локальным конфликтом, а важнейшей войной, которая имеет глобальное значение",- констатировал Анджейчак.

Помощь Польше Украине

С началом полномасштабного вторжения РФ Польша оказывает Украине разностороннюю помощь. К примеру, только недавно на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64. В частности, Варшава организовала работу скрытой мастерской, которая занимается ремонтом переданных Украине САУ Krab.

Тем временем Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.