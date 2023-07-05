Захід отримав щасливий білет, а Україні доводиться "вигризати зубами" допомогу, - Подоляк

За словами Подоляка, Заходу вдалось витягнути золотий щасливий лотерейний білет спостерігаючи за тим, як Україна, яка веде боротьбу за існування й власноруч знищує бойовий потенціал Російської Федерації - головного стратегічного супротивника.

"Усе, що вам треба, - ухвалити рішення про тилове забезпечення та підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, водночас оновивши власні склади. І ви… вагаєтесь", - пише Подоляк.

На жаль, як відзначив радник голови Офісу президента, Україні доводиться "буквально вигризати зубами" рішення, витрачаючи місяці на пустопорожню балаканину й лобістські інформаційні кампанії.

"Український народ не лише нагадав західному світу, ким він є та на чому ґрунтується, але й продовжує нагадувати його політичним елітам, що таке справжня воля та відповідальність", - відзначив Подоляк.