Запад получил счастливый билет, а Украине приходится "выгрызать зубами" помощь, - Подоляк

По словам Подоляка, Западу удалось вытянуть золотой счастливый лотерейный билет наблюдая за тем, как Украина, которая ведет борьбу за существование и собственноручно уничтожает боевой потенциал Российской Федерации - главного стратегического противника.

"Все, что вам нужно, - принять решение о тыловом обеспечении и подставить логистическое плечо: передать необходимое оружие, запустить мощности своего ВПК, одновременно обновив собственные склады. И вы... колеблетесь", - пишет Подоляк.

К сожалению, как отметил советник главы Офиса президента, Украине приходится "буквально выгрызать зубами" решения, тратя месяцы на пустую болтовню и лоббистские информационные кампании.

"Украинский народ не только напомнил западному миру, кем он является и на чем основывается, но и продолжает напоминать его политическим элитам, что такое настоящая воля и ответственность", - отметил Подоляк.