Захід може ввести санкції проти омбудсмена РФ за депортацію дітей, - Лубінець

"У нас така інформація є. Реакція з боку України та з боку мене, як омбудсмена України, вже є", - сказав він.

Як вважає Лубінець, примусова депортація українських дітей - це один з воєнних злочинів, який має юридично трактуватися як геноцид.

"На мою думку, безпосередньо, є факти можливої причетності особисто Москалькової і її працівників до одного з випадків, який був офіційно нами зафіксований. Йдеться про вивезення двох українських дітей із Австрії і передачу цих дітей прямо у Москві безпосередньо представникам РФ", - заявив омбудсмен.

На переконання Лубінця, ці факти, а саме - насильницька передача дітей однієї групи в іншу, є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Також Лубінець переконаний, що подібні дії шкодять національним інтересам України у той час, коли триває повномасштабна війна.

Відповідаючи на питання, уповноважений ВР висловив думку, що глобально це не вплине на комунікацію щодо полонених.

"Бо ми не отримуємо від Росії якихось таких гуманітарних чи людяних жестів. Ні. Це відбувається відповідно до Женевських конвенцій, процес обміну. Тобто, вони повертають своїх громадян, ми повертаємо своїх", - сказав він.