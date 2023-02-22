Запад может ввести санкции против омбудсмена РФ за депортацию детей, - Лубинец

"У нас такая информация есть. Реакция со стороны Украины и со стороны меня как омбудсмена Украины уже есть", - сказал он.

Как считает Лубинец, принудительная депортация украинских детей - это одно из военных преступлений, которое должно юридически трактоваться как геноцид.

"По моему мнению, непосредственно есть факты возможной причастности лично Москальковой и ее работников к одному из случаев, который был официально нами зафиксирован. Речь идет о вывозе двух украинских детей из Австрии и передаче этих детей прямо в Москве непосредственно представителям РФ", - заявил омбудсмен. .

По убеждению Лубинца, эти факты, а именно - насильственная передача детей одной группы в другую, являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

Также Лубинец убежден, что подобные действия наносят ущерб национальным интересам Украины в то время, когда идет полномасштабная война.

Отвечая на вопрос, уполномоченный ВР выразил мнение, что глобально это не повлияет на коммуникацию по поводу пленных.

"Потому что мы не получаем от России каких-то таких гуманитарных или человечных жестов. Нет. Это происходит в соответствии с Женевскими конвенциями, процессом обмена. То есть, они возвращают своих граждан, мы возвращаем своих", - сказал он.