Захід може дозволити Україні бити вглиб РФ, але з відстрочкою, - Чернєв

За словами Чернєва, під час майбутнього засідання групи "Рамшайне" буде сенс очікувати на рішення щодо зняття вищезгаданих обмежень. Водночас можливо й те, що "анонси" відбудуться вже на території Росії.

"Я припускаю, що рішення може бути там (на "Рамштайні" - ред.) прийнято, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - пояснив він.

Інший сценарій полягає у тому, що рішення можуть прийняти, але анонс відтермінують до завершення виборів президента у Сполучених Штатів Америки (США).

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті (рішення - ред.). Головне, щоб були прийняті. Анонси - це вже потім", - додав він.

Удари вглиб Росії

Одним із ключових питань щодо допомоги Україні з боку США є дозвіл на удари вглиб Росії з використанням переданої зброї.

Українські чиновники неодноразово зверталися до Штатів з проханням дозволити такі атаки, оскільки це дозволило б Збройним силам України (ЗСУ) обстрілювати аеродроми та інші стратегічні об'єкти на території країни-терориста.

Очікувалося, що США оголосять про зняття обмежень для українських військових щодо атак на військові цілі в Росії після візиту президента України Володимира Зеленського, але цього не сталося.

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, першими про зняття обмежень на удари дізнаються самі ж росіяни.