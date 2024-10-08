Запад может разрешит Украине бить вглубь РФ, но с отсрочкой, - Чернев

По словам Чернева, во время предстоящего заседания группы "Рамшайне" есть смысл ожидать решения по снятию вышеупомянутых ограничений. В то же время возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России.

"Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн" - ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - пояснил он.

Другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в Соединенных Штатов Америки (США).

"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения - ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом", - добавил он.

Удары вглубь России

Одним из ключевых вопросов относительно помощи Украине со стороны США является разрешение на удары вглубь России с использованием переданного оружия.

Украинские чиновники неоднократно обращались к Штатам с просьбой разрешить такие атаки, поскольку это позволило бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) обстреливать аэродромы и другие стратегические объекты на территории страны-террориста.

Ожидалось, что США объявят о снятии ограничений для украинских военных по атакам на военные цели в России после визита президента Украины Владимира Зеленского, но этого не произошло.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, первыми о снятии ограничений на удары узнают сами же россияне.