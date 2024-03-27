Захід має створити більше "стратегічних труднощів" для Росії, - МЗС Швеції

Захід повинен прагнути створити більше "стратегічних труднощів" у спробі контролювати поведінку Росії. При цьому НАТО недостатньо робить, щоб зупинити агресію РФ проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Ми повинні розуміти, що Росія - сусід, який веде себе безвідповідально, загрожує світу безвідповідальними ядерними загрозами та ідеєю відтворення своєї колишньої імперії за рахунок незалежних суверенних держав. Ми повинні покласти цьому кінець. Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для Росії", - сказав він.

Також глава МЗС Швеції уточнив, що має зробити Захід, щоб зупинити Росію.

"Щоб (зупинити Росію, - ред.), ми насамперед маємо зупинити агресію проти України. Не всі країни усвідомлюють необхідність вживання термінових заходів. Ці країни мають зрозуміти, що конфлікт вже тут і що нам потрібно з ним розібратися",

Враховуючи свою географічну близькість, країни Північної Європи та Балтії дедалі енергійніше попереджають про загрозу, яка походить від перемоги Росії.

"НАТО недостатньо робить для України", - сказав Більстрем, додавши, що українським військовим потрібно "всього більше".

За його словами, надання більшої кількості військової техніки для України "не є питанням промислового потенціалу".

"Це зводиться до політичного лідерства та політичної волі", - додав він, зазначивши, що Сполучені Штати та Європа мають набагато більше спільних виробничих потужностей, ніж Росія.

За словами Більстрем, Стокгольм наполягатиме на посиленні стримування та посиленні своєї стратегічно важливої ролі у Балтійському морі. Він також наголосив, що Швеція твердо перебуває в таборі урядів, які хочуть сконцентруватися на організації європейської оборони спільно з НАТО та "щодо трансатлантичного зв'язку".