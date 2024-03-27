Запад должен создать больше "стратегических трудностей" для России, - МИД Швеции
Запад должен стремиться создать больше "стратегических трудностей" в попытке контролировать поведение России. При этом НАТО делает недостаточно, чтобы остановить агрессию РФ против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Мы должны понимать, что Россия - сосед, который ведет себя безответственно, угрожает миру безответственными ядерными угрозами и идеей воссоздания своей бывшей империи за счет независимых суверенных государств. Мы должны положить этому конец. Мы должны создать больше стратегических трудностей для России", - сказал он.
Также глава МИД Швеции уточнил, что должен сделать Запад, чтобы остановить Россию.
"Чтобы (остановить Россию, - ред.), мы прежде всего должны остановить агрессию против Украины. Не все страны осознают необходимость принятия срочных мер. Эти страны должны понять, что конфликт уже здесь и что нам нужно с ним разобраться",
Учитывая свою географическую близость, страны Северной Европы и Балтии все более энергично предупреждают об угрозе, исходящей от победы России.
"НАТО недостаточно делает для Украины", - сказал Бильстрем, добавив, что украинским военным нужно "всего больше".
По его словам, предоставление большего количества военной техники для Украины "не является вопросом промышленного потенциала".
"Это сводится к политическому лидерству и политической воле", - добавил он, отметив, что Соединенные Штаты и Европа имеют гораздо больше совместных производственных мощностей, чем Россия.
По словам Бильстрем, Стокгольм будет настаивать на усилении сдерживания и усилении своей стратегически важной роли в Балтийском море. Он также подчеркнул, что Швеция твердо находится в лагере правительств, которые хотят сконцентрироваться на организации европейской обороны совместно с НАТО и "в отношении трансатлантической связи".
Вступление Швеции в НАТО
Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО. Флаг Швеции подняли возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 11 марта. На церемонии присутствовал, в частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
Отметим, Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Флаг страны также был поднят у штаб-квартиры НАТО.
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