Запад должен создать больше "стратегических трудностей" для России, - МИД Швеции

Запад должен стремиться создать больше "стратегических трудностей" в попытке контролировать поведение России. При этом НАТО делает недостаточно, чтобы остановить агрессию РФ против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Мы должны понимать, что Россия - сосед, который ведет себя безответственно, угрожает миру безответственными ядерными угрозами и идеей воссоздания своей бывшей империи за счет независимых суверенных государств. Мы должны положить этому конец. Мы должны создать больше стратегических трудностей для России", - сказал он.

Также глава МИД Швеции уточнил, что должен сделать Запад, чтобы остановить Россию.

"Чтобы (остановить Россию, - ред.), мы прежде всего должны остановить агрессию против Украины. Не все страны осознают необходимость принятия срочных мер. Эти страны должны понять, что конфликт уже здесь и что нам нужно с ним разобраться",

Учитывая свою географическую близость, страны Северной Европы и Балтии все более энергично предупреждают об угрозе, исходящей от победы России.

"НАТО недостаточно делает для Украины", - сказал Бильстрем, добавив, что украинским военным нужно "всего больше".

По его словам, предоставление большего количества военной техники для Украины "не является вопросом промышленного потенциала".

"Это сводится к политическому лидерству и политической воле", - добавил он, отметив, что Соединенные Штаты и Европа имеют гораздо больше совместных производственных мощностей, чем Россия.

По словам Бильстрем, Стокгольм будет настаивать на усилении сдерживания и усилении своей стратегически важной роли в Балтийском море. Он также подчеркнул, что Швеция твердо находится в лагере правительств, которые хотят сконцентрироваться на организации европейской обороны совместно с НАТО и "в отношении трансатлантической связи".