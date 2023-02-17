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Захід має посилити підтримку, щоб Україна пішла в контрнаступ, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Захід має посилити свою допомогу для України, щоб Київ мав достатньо ресурсів для контрнаступу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Ми маємо посилювати наші зусилля у підтримці України для того, щоб сама Україна могла почати контрнаступ та здобути перемогу і започаткувати процес переговорів", - заявив Макрон.

За словами французького президента, Франція готова посилити свої зусилля впродовж декількох тижнів та місяців.

"Оскільки вони будуть вирішальними", - наголосив президент.

Нагадаємо, Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України