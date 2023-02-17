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Запад должен усилить поддержку, чтобы Украина пошла в контрнаступление, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Мы должны усиливать наши усилия в поддержке Украины для того, чтобы сама Украина могла начать контрнаступление и одержать победу и начать процесс переговоров", - заявил Макрон.

По словам французского президента, Франция готова усилить свои усилия в течение нескольких недель и месяцев.

"Поскольку они будут решающими", - подчеркнул президент.

Напомним, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC.

Более подробно о французских колесных танках, которые получит наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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ФранцияЭммануэль МакронВойна России против Украины