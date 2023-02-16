Захід має переконати Путіна, що він програє у війні проти України, - CNN

Країни Заходу мають переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він програє у війні проти України, аби припинити боротьбу на умовах, прийнятних для українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Напередодні річниці російського вторгнення лідери США та Заходу готуються до демонстрації єдності та сили, спрямованої на те, щоб раз і назавжди підтвердити, що НАТО бере участь у довгостроковому конфлікті до поразки Росії.

"Росія програла - вони програли стратегічно, оперативно і тактично", - заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також попередив, що "Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти", коли він пояснював причину швидкої доставки зброї та боєприпасів українським силам.

До того ж, генерал США у відставці та колишній глава ЦРУ Девід Петреус сказав, що конфлікт завершиться "розв’язанням шляхом переговорів", коли Путін зрозуміє, що війна неможлива на полі бою та на внутрішньому фронті.

Погляд на війну очима Путіна

За більшістю об'єктивних стандартів Путін вже, здається, програє війну. Його військові цілі зруйнувати український суверенітет, захопити Київ, повалити обраний уряд, довести могутність Росії та розірвати відносини України із Заходом не увінчались успіхом.

Проте російський диктатор давно дивився на світ крізь іншу стратегічну та історичну призму. Він не виявляє жодних ознак того, що його стримує рік поразок і приголомшливий приплив сучасної зброї та боєприпасів НАТО в Україну. Він посилає російських новобранців на смерть у марних наступах у стилі Першої світової війни.

Заморожений конфлікт, який може тривати багато років, може бути для Путіна стійкою позицією. Він уже показав, що йому байдужі людські втрати. І, судячи з його риторики, він вважає, що втягнувся в титанічну геополітичну боротьбу з НАТО, життєво важливу для престижу РФ. Питання полягає в тому, чи є у Заходу такий же апетит на довгострокові перспективи.

Вирішальний етап війни

Російські війська готуються до весняного наступу, а на Україну очікує прибуття західних танків, які, як вона сподівається, переломлять ситуацію.

США та їхні союзники вважають, що майбутній наступ Росії навряд чи призведе до великих успіхів на полі бою. "Це, мабуть, більше бажане, ніж реалістичне (для РФ - ред.)", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.

При цьому виникають сумніви, чи здатні українські сили розірвати міцну російську оборону на сході та півдні таким чином, щоб це могло загрожувати сухопутним мостам Путіна до Криму. У середу на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Столтенберг заявив, що конфлікт перетворюється на "жорстоку війну на виснаження", і закликав союзників негайно доставити Україні боєприпаси.

При цьому генсек НАТО заявив, що немає жодних шансів на те, що ситуація зміниться найближчим часом.

"Президент Путін не демонструє жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він розпочинає нові наступальні дії та націлює на цивільних осіб, міста та критичну інфраструктуру", - сказав він.