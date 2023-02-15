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Україна має вікно можливостей, щоб перехилити терези на свій бік, - Столтенберг

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Брюссель, Середа 15 лютого 2023 18:14
Україна має вікно можливостей, щоб перехилити терези на свій бік, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна має вікно можливостей, щоб отримати допомогу від партнерів та перехилити терези на свій бік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг привітав нові обіцянки союзників по НАТО, щодо майбутньої підтримки для України.Він зауважив, що майбутня допомога партнерів включатиме більше важкого озброєння та військової підготовки.

"Це критично. Україна має вікно можливостей перехилити терези. І час має важливе значення... Я хочу подякувати членам Альянсу за їхній значний внесок, зокрема у Комплексний пакет допомоги НАТО", - наголосив генсек.

Він повідомив, що новий пакет допомоги НАТО буде включати зокрема забезпечення України:

  • продовольством;
  • паливом;
  • медикаментами;
  • системами протидії безпілотникам;
  • мостами-амфібіями.

Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції Столтенберг заявив, що Україна буде членом НАТО, проте зараз пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

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НАТО Єнс Столтенберг
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