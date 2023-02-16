Запад должен убедить Путина, что он проиграет в войне против Украины, - CNN

Страны Запада должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он проиграет в войне против Украины, чтобы прекратить борьбу на условиях, приемлемых для украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В преддверии годовщины российского вторжения лидеры США и Запада готовятся к демонстрации единства и силы, направленной на то, чтобы раз и навсегда подтвердить, что НАТО участвует в долгосрочном конфликте до поражения России.

"Россия проиграла - они проиграли стратегически, оперативно и тактически", - заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предупредил, что "Путин должен осознать, что он не может победить", объясняя причину быстрой доставки оружия и боеприпасов украинским силам.

К тому же, генерал США в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что конфликт завершится "разрешением путем переговоров", когда Путин поймет, что война невозможна на поле боя и на внутреннем фронте.

Взгляд на войну глазами Путина

По большинству объективных стандартов Путин уже, похоже, проигрывает войну. Его военные цели разрушить украинский суверенитет, захватить Киев, свергнуть избранное правительство, доказать могущество России и разорвать отношения Украины с Западом не увенчались успехом.

Однако российский диктатор давно смотрел на мир через другую стратегическую и историческую призму. Он не проявляет никаких признаков того, что его сдерживает год поражений и потрясающий приток современного оружия и боеприпасов НАТО в Украину. Он посылает российских новобранцев на смерть в бесполезных наступлениях в стиле Первой мировой войны.

Замороженный конфликт, которые будет продолжаться много лет, может быть для Путина устойчивой позицией. Он уже показал, что ему безразличны человеческие потери. И, судя по его риторике, он считает, что втянулся в титаническую геополитическую борьбу с НАТО, жизненно важную для престижа РФ. Вопрос состоит в том, есть ли у Запада такой же аппетит на долгосрочные перспективы.

Решающий этап войны

Российские войска готовятся к весеннему наступлению, а Украину ожидает прибытие западных танков, которые, как она надеется, преломят ситуацию.

США и их союзники считают, что будущее наступление России вряд ли приведет к большим успехам на поле боя. "Это, пожалуй, более желательно (для РФ - ред.), чем реалистично", - сказал высокопоставленный военный чиновник США.

При этом возникают сомнения, способны ли украинские силы разорвать крепкую российскую оборону на востоке и юге таким образом, чтобы это могло угрожать сухопутным мостам Путина в Крым. В среду на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил, что конфликт превращается в "жестокую войну на истощение" и призвал союзников немедленно доставить Украине боеприпасы.

При этом генсек НАТО заявил, что нет никаких шансов на то, что ситуация изменится в ближайшее время.

"Президент Путин не демонстрирует никаких признаков того, что он готовится к миру. Напротив, он предпринимает новые наступательные действия и нацеливает на гражданских лиц, города и критическую инфраструктуру", - сказал он.