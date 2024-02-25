Захід має бути сміливішим у питанні конфіскації російських активів, - прем'єр Британії

Країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", - сказав Сунак.

Він також підкреслив, що Україна, як і раніше, потребує більшої кількості зброї дальньої дії, безпілотників і боєприпасів, а також іншої військової допомоги.

Крім того, прем'єр Британії закликав Сполучені Штати продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні.

"Ми ніколи не маємо недооцінювати те, що США зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять", - додав він.

Конфіскація активів РФ

Сполучені Штати, Європейський Союз та низка країн "Великої сімки" роздумують над тим, як найкраще використовувати заморожені російські активи для підтримки України.

Наприкінці 2023 року США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Проте згідно з проектом заяви, країни G7 знову підтвердять, що активи російського центрального банку залишатимуться замороженими доти, доки Москва не погодиться відшкодувати збитки, які вона завдала Україні. За оцінками Світового банку, економічні втрати України від російського вторгнення становлять 499 млрд доларів.

Пізніше у МВФ заявили, що конфіскація російських активів повинна мати тверду правову основу, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків та наслідків міжнародної валютної системи.