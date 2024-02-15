Оцінка коштів на відновлення України зросла майже до 500 млрд доларів
Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття. Раніше вартість оцінювалася в 411 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначається у спільній заяві, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд доларів на першочергові пріоритети реконструкції та відновлення як на національному, так і місцевому рівні.
При цьому пріоритетом є відновлення житла, інфраструктури, послуг, енергетики та транспорту.
Оцінки втрат
Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні через російське вторгнення в 411 млрд доларів. Сума зросла порівняно з оцінкою 349 млрд доларів, опублікованою у вересні 2022 року.
При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що потреби у 411 млрд доларів не включають дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.