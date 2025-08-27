Захід готує потужні гарантії безпеки для України: Каллас розповіла, як стримати РФ

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас підкреслила, що майбутні гарантії мають бути переконливими та надійними.

"Майбутні гарантії безпеки для України мають бути переконливими та надійними. Україна повинна мати змогу спиратися на Захід у забезпеченні миру. Кремль же має чітко розуміти: порушення перемир’я призведе до серйозних реакцій союзників України", - заявила вона.

За словами Каллас, недостатньо лише спостерігати за дотриманням перемир’я. Для надійності гарантій Захід має направити добре оснащені миротворчі сили, здатні до самооборони.

При цьому першою лінією захисту залишатиметься сильна українська армія.

"Гарантії безпеки мають бути достатньо потужними, щоб утримати Росію від нового нападу на Україну. 2022 рік не повинен повторитися", - додала вона.

Каллас також наголосила, що Захід повинен посилити санкції та постачати Україні необхідну зброю, щоб позбавити Кремль можливостей продовжувати війну.