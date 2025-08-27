Запад готовит мощные гарантии безопасности для Украины: Каллас рассказала, как сдержать РФ

Коалиция желающих, возглавляемая Лондоном и Парижем, вместе с США работает над созданием гарантий безопасности для Украины. Цель - обеспечить стабильный мир в стране после прекращения огня и сделать его долгосрочным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT.
Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что будущие гарантии должны быть убедительными и надежными.
"Будущие гарантии безопасности для Украины должны быть убедительными и надежными. Украина должна иметь возможность опираться на Запад в обеспечении мира. Кремль же должен четко понимать: нарушение перемирия приведет к серьезным реакциям союзников Украины", - заявила она.
По словам Каллас, недостаточно только наблюдать за соблюдением перемирия. Для надежности гарантий Запад должен направить хорошо оснащенные миротворческие силы, способные к самообороне.
При этом первой линией защиты будет оставаться сильная украинская армия.
"Гарантии безопасности должны быть достаточно мощными, чтобы удержать Россию от нового нападения на Украину. 2022 год не должен повториться", - добавила она.
Каллас также подчеркнула, что Запад должен усилить санкции и поставлять Украине необходимое оружие, чтобы лишить Кремль возможностей продолжать войну.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что вместе с международными партнерами готовится "конфигурация" гарантий безопасности, которая должна лечь в основу договоренностей в случае возможного переговорного процесса с Россией.
Под конфигурацией понимают пакет юридически и политически оформленных гарантий, которые будут обеспечивать защиту Украины после прекращения огня.
Ключевая роль в этой схеме традиционно отводится США и странам Европы. 25 августа президент Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.
По данным CNN со ссылкой на источники, в рассмотрении есть также нестандартные меры - в частности, возможность привлечения пилотов США для поддержки украинской авиации.