Запад готовит мощные гарантии безопасности для Украины: Каллас рассказала, как сдержать РФ

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что будущие гарантии должны быть убедительными и надежными.

"Будущие гарантии безопасности для Украины должны быть убедительными и надежными. Украина должна иметь возможность опираться на Запад в обеспечении мира. Кремль же должен четко понимать: нарушение перемирия приведет к серьезным реакциям союзников Украины", - заявила она.

По словам Каллас, недостаточно только наблюдать за соблюдением перемирия. Для надежности гарантий Запад должен направить хорошо оснащенные миротворческие силы, способные к самообороне.

При этом первой линией защиты будет оставаться сильная украинская армия.

"Гарантии безопасности должны быть достаточно мощными, чтобы удержать Россию от нового нападения на Украину. 2022 год не должен повториться", - добавила она.

Каллас также подчеркнула, что Запад должен усилить санкции и поставлять Украине необходимое оружие, чтобы лишить Кремль возможностей продолжать войну.